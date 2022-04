Nei giorni scorsi è trapelata una indiscrezione molto interessante incentrata sui piani futuri di Apple. Secondo i rumor, l’azienda di Cupertino sta valutando la possibilità di introdurre un nuovo piano di abbonamento dedicato agli iPhone e agli iPad.

Il servizio dovrebbe permettere agli utenti di utilizzare sempre i più recenti device della mela pagando una quota mensile. In questo modo, gli utenti non acquisterebbero direttamente il device ma solo la possibilità di utilizzarlo mensilmente.

Questo servizio è attualmente in fase di definizione negli uffici di Apple, ma grazie ad un nuovo report di Bloomberg è possibile scoprire alcuni nuovi dettagli. In particolare, le fonti di Mark Gurman hanno rivelato che il servizio potrebbe avere un prezzo di partenza di circa 35 dollari.

Apple sta pensando di introdurre un servizio in abbonamento che permetta agli utenti di utilizzare sempre gli iPhone più recenti

Questa cifra si riferisce alla sottoscrizione dell’abbonamento per iPhone 13. Optando per la variante Pro del device, il costo mensile dovrebbe salire a 45 dollari al mese. Il flagship assoluto sarà il iPhone 13 Pro Max e potrebbe arrivare a costare fino a 50 dollari. Oltre ad utilizzare il device, l’abbonamento permetterà di utilizzare anche altri servizi dell’azienda come Apple One o Apple Care.

Il lancio di un piano di abbonamento come questo lascia intendere la volontà dell’azienda di Cupertino di spostare l’attenzione sui propri servizi. Infatti, gli utenti pagheranno mensilmente per utilizzare i nuovi iPhone 13 e quando non vorranno più lo smartphone potranno interrompere l’abbonamento.

Alla fine del periodo di utilizzo non è prevista la possibilità di riscatto del device, che rimarrà sempre di Apple. Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili, ma supponiamo che il debutto potrebbe avvenire con il lancio di iPhone 13 nella seconda metà dell’anno.