Il mese di marzo si è appena concluso, ma la voglia di streaming assolutamente no. Potendo scegliere tra tantissime piattaforme attive in Italia, diventa difficile trovare qualcosa da vedere e possa entusiasmarci.

I ragazzi di JustWatch vogliono risolvere questo problema e permetterci di selezionare i principali contenuti disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Grazie alle TOP 10 dei film e delle serie TV è possibile scoprire quali sono i titoli più apprezzati dagli utenti.



Le classifiche sono realizzate tenendo conto dell’indice di popolarità dei vari titoli disponibili su Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, SKY e tutti gli altri servizi. Le due TOP 10 fanno riferimento alla settimana che va dal 1 al 31 marzo.

Svelati i migliori 10 film e serie TV disponibili in streaming che hanno appassionato gli spettatori a marzo

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home I segni nel cuore Una famiglia vincente – King Richard Drive My Car La fiera delle illusioni – Nightmare Alley Animali fantastici e dove trovarli House of Gucci Dune The Adam Project La persona peggiore del mondo

TOP 10 – Serie TV in streaming

Euphoria Peaky Blinders Sherlock This is us Chernobyl Taboo Halo Outlander Upload LOL – Chi ride è fuori

Il film più visto a marzo in streaming si conferma ancora una volta Spider-Man: No Way Home. L’avventura nel multiverso dell’Uomo Ragno insieme a Doctor Strange rappresenta un punto di svolta nel Marvel Cinematic Universe e getta le basi per tutti i futuri film MCU.



Spostandoci sulle serie TV invece, il titolo più visto è Euphoria. La serie racconta le storie di un gruppo di ragazzi alle prese con l’adolescenza e tutto ciò che essa comporta. Nel cast spicca la presenza di Zendaya e Hunter Schafer.