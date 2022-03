Netflix non distoglie lo sguardo da alcune delle sue storiche criticità. Per le prossime settimane proseguirà la campagna della tv streaming contro la pratica degli account condivisi. Tale problema sembra essere divenuto una priorità per i tecnici della piattaforma televisiva.

Netflix, le novità del nuovo anno per i profili condivisi

Già nelle ultime settimane gli utenti di Netflix hanno avuto modo di tastare con mano una politica diversa sul fronte degli account condivisi. Molti abbonati, ad esempio, segnalano problemi durante le fasi di login con la presenza di messaggio di errore: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Attraverso questo messaggio, Netflix chiede una sorta di prova agli utenti che sono rei di aver condiviso o di star condividendo il loro profilo. Per l’accesso in piattaforma viene infatti richiesto un doppio codice. Oltre alla password, per procedere con il login, sarà infatti necessario un codice OTP inviato a mezzo mail o anche attraverso gli SMS.

Le norme del servizio streaming sotto questo punto di vista sono molto chiare e non prevedono interpretazione. La condivisione del proprio account di Netflix è vietata con amici, parenti e sconosciuti. Unica condivisione possibile è quella prevista con i conviventi del proprio nucleo domestico.

Nel corso delle prossime settimane le sanzioni potrebbero inasprirsi ancor di più. Sempre Netflix non esclude il ban definitivo dal servizio per tutti coloro che trasgrediscono questa regola sin troppo chiara.