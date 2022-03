La famosissima azienda LG è ormai da un anno che ha deciso di abbandonare il mondo degli smartphone. L’annuncio di questo abbandono risale infatti allo scorso aprile 2021. Nonostante questo, l’azienda non ha abbandonato del tutto i suoi precedenti smartphone. Stando a quanto è emerso in queste ore, infatti, LG Velvet sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12.

LG non ha abbandonato i suoi smartphone: LG Velvet sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12

Nonostante LG abbia deciso di non produrre nuovi smartphone, sembra però che abbia ancora intenzione di supportare quelli presentati negli ultimi anni. Come già accennato, l’azienda sta infatti distribuendo ufficialmente su LG Velvet l’aggiornamento alla nuova versione del software di Big G, ovvero Android 12.

Per il momento il roll out ufficiale è partito in Corea per il solo modello con supporto alla connettività 5G, ma nel corso delle prossime settimane dovrebbero essere esteso anche ad altri dispositivi e ad altri mercati. Si tratta di un fatto piuttosto curioso. Altre aziende del settore non hanno ancora rilasciato l’update ad Android 12, mentre LG che non produce più smartphone lo ha già fatto e con largo anticipo.

Vi ricordiamo comunque che LG Velvet 5G è un ottimo dispositivo con un design molto curato. La costruzione è infatti impeccabile, dispone della certificazione IP68 e della certificazione militare MIL-STD-810G. Il display è un pannello P-OLED da 6.8 pollici, mentre il processore è l’ormai noto SoC Snapdragon 765G 5G. Il modello con supporto al 4G monta invece un altro processore sempre di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 845.