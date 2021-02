Dopo aver avviato il programma beta di Android 11 nel mese di dicembre, LG ha ufficialmente iniziato il rilascio dell’ultima versione del sistema stabile operativo per Velvet in Corea del Sud.

LG Velvet, lo smartphone annunciato ufficialmente ad inizio maggio che ha sancito un vero e proprio cambio di rotta stilistico per prodotti mobile della casa sudcoreana, si aggiunge cosi al buon numero di prodotti che nel corso degli ultimi mesi si stanno aggiornando a “R”. Scopriamo insieme i dettagli.

LG Velvet si aggiorna ad Android 11 in Corea del Sud

Nonostante il colosso LG non stia attraversando un buon momento lato smartphone, questi nuovi update sono decisamente positivi per gli acquirenti. Le novità introdotte a livello software sono state descritte all’interno del changelog ufficiale e includono una finestra di notifica per la conversazione, una funzione “Bolla” per i messaggi, una funzione per controllare la cronologia delle notifiche cancellate.

E ancora, la funzione “Consenti solo questa volta” per concedere l’autorizzazione solo una volta durante l’esecuzione dell’applicazione, la possibilità di nascondere le notifiche silenziose dei dispositivi IoT, una funzione per nascondere la barra di navigazione aggiunta nella modalità gestuale Night time-lapse, la funzione quick view aggiunta alla impostazioni della fotocamera. Non mancano la funzione di scansione del codice QR aggiunta alle impostazioni della fotocamera e la possibilità di regolare la dimensione e posizione della tastiera.

Nessuna informazione è stata fornita dalla società in merito alle tempistiche di rilascio nel mercato europeo. Sicuramente riusciremo a saperne qualcosa in più nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi non appena riceveremo notizie.