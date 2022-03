La solidità e la reputazione di Unicredit non possono essere messe in discussione. Al centro della polemica di oggi c’è l’azione di hacker spietati che infangano il buon nome della banca ganrantendosi illeciti guadagni alle spalle dei poco sospettosi clienti.

A poco valgono le raccomandazioni contro il phishing e le dispense di consigli elargiti dalla direzione. Spesso, come nel recente caso di BNL, i clienti finiscono in bancarotta sottostando implicitamente al giro di truffe che prende di mira i risparmi inficiando anni di sacrifici e fiducia verso gli istituti. Ecco cosa sta succedendo.

Truffe contro clienti Unicredit, attenti al phishing spietato

Sfruttando il momento di vulnerabilità finanziaria e l’opprimente crisi economica i cybercirminali non perdono occasione per perpetrare frodi a tutto spiano. Mail ed SMS sono mezzi verso cui porre attenzione. In essi si nascondono le false promesse di lauti guadagni e promozioni che si scoprono essere poi inesistenti.

Le autorità di Polizia Postale e la stessa Unicredit ammoniscono simili azioni invitando i clienti alla massima attenzione contro gli attacchi che vengono dal web. La banca non richiede informazioni personali né a fini di rettifica dati né per altri scopi. I link sospetti verso cui si viene portati dalle email e dai messaggi al proprio numero non devono essere considerati.

Il rischio nel non considerare simili aspetti si traduce in una vera e propria truffa bancaria che preleva tutto il denaro depositato facendolo sparire verso paradisi fiscali irrintracciabili. Un errore come quello della divulgazione dati personali non è coperto da garanzia e le autorità non sempre possono garantire un rimborso per quanto volutamente ed ingenuamente perso.

Fate sempre molta attenzione ai messaggi provenienti dall’esterno verificandone la fonte e puntando ad un’informativa affidabile con le autorità e la stessa Unicredit.