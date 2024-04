Idrogeno verde: un futuro energetico davvero ad impatto zero

L’idrogeno verde sta divenendo pian piano una valida alternativa energetica nel grande piano di un mondo a zero emissioni. Questa forma di idrogeno, ottenuta tramite l’elettrolisi dell’acqua alimentata da energia rinnovabile, crea un’opportunità realistica che potrebbe portare al superamento della dipendenza dai combustibili fossili. La sua produzione non solo non genera emissioni, ma il sistema utilizza anche risorse naturali inesauribili.

Tra le società che si occupano di idrogeno verde vi è la Enphos, un’azienda del settore energetico fondata nel 2020. Enphos ha raggiunto il secondo posto durante l’evento Start-up Marathon organizzato da Area Science Park alla fine dello scorso anno. La missione di Enphos è proprio incentrata sull’idrogeno, cercando si trovare soluzioni che permettano una migliore produzione. La società si concentra principalmente sulla “variante” verde e su una nuova variante indotta di idrogeno bianco.

L’idrogeno verde per un futuro energetico privo di inquinanti

La Enphos vuole introdurre sul mercato prodotti alternativi ai metodi tradizionali, per cercare di mettere tutta la sua forza verso una transizione energetica più potente, intelligente e che sia anche conveniente. Esso è visto come una risorsa leggera, universale e molto versatile capace di contribuire a soluzioni a zero emissioni per i diversi settori in cui può essere impiegata.

La startup veneta si distingue per la concentrazione che immette nella realizzazione di elettrolizzatori. La sua precisa scelta le ha permesso di sviluppare soluzioni decentralizzate per la produzione del materiale verde utilizzando tecnologie avanzate come la PEM. Tali elettrolizzatori riescono a creare idrogeno ad alta purezza, soddisfacendo le esigenze specifiche di veicoli a idrogeno che richiedono carburante di alta qualità. Il fondatore di Enphos, è tornato in Italia, dopo tempo passato all’estero, per approfondire l’economia dell’idrogeno e fondare la startup che ora potrebbe rivoluzionare il sistema. La visione di Enphos si basa sull’idea di una forma diversa di energia e il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative va ad interpretare uno strumento significativo in grado di portare per davvero ad un futuro sostenibile con zero emissioni.