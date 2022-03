La nuova serie originale Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars sarà totalmente incentrata sul personaggio di Obi-Wan Kenobi. L’attesa verso questo progetto è altissima, considerando che sarà incentrato su un personaggio tanto amato.

In attesa che arrivi il 25 maggio, giorno di uscita della serie. Disney ha pubblicato su YouTube il primo teaser trailer. Le immagini mostrano il maestro Jedi in esilio su Tatooine per vegliare sul giovane Luke Skywalker.

Ci aspettiamo che la maggior parte delle vicende saranno ambientata proprio su questo pianeta desertico ma non solo. Il trailer mostra anche altre location e soprattutto permette di dare un primo sguardo ai nemici che daranno filo da torcere a Obi-Wan Kenobi: gli Inquisitori.

Si tratta di una organizzazione fondata dall’Imperatore Palpatine con lo scopo di eliminare gli ultimi Jedi sopravvissuti all’Ordine 66. Gli Inquisitori sono figure legate al Lato Oscuro e sono estremamente sensibili alla Forza. Il loro aspetto minaccioso è reso ancora più particolare dalle temibili spade laser di colore rosso.

Nel trailer viene mostrata la loro Fortezza sul pianeta Nur in cui possiamo vedere il Grande Inquisitore, la Terza Sorella e il Quinto Fratello. Tutti questi personaggi sono apparsi in altre opere canoniche come serie animate e fumetti, ma è la prima volta che vengono mostrati in live action.

In attesa di poter guardare la serie, dobbiamo accontentarci delle poche informazioni che Disney ha rilasciato. Ewan McGregor tornerà ad interpretare Obi-Wan Kenobi, per la gioia di tutti i fan. maestro Jedi. Nel cast inoltre è presente anche Hayden Christensen sarà ancora una volta Anakin Skywalker/Darth Vader.