Con un annuncio a sorpresa, Lucasfilm ha annunciato la data di uscita della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi. Le avventure del maestro Jedi inizieranno il prossimo 25 maggio esclusivamente su Disney+.

Questo annuncio di fatto conferma il leak trapelato appena una settimana fa. Brandon SanGiovanni, un dipendente Disney operativo proprio sulla piattaforma di streaming, ha pubblicato un post immediatamente rimosso.

Nel Tweet si poteva leggere che Obi-Wan Kenobi avrebbe fatto il proprio debutto in streaming a maggio 2022. Immediatamente tutti i fan hanno pensato al 4 maggio come possibile data di lancio. Infatti, in questo giorno si celebra a livello internazionale lo Star Wars Day e quindi sarebbe stata la ricorrenza perfetta.

Obi-Wan Kenobi, una Serie Originale, disponibile dal 25 Maggio solo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/634dr4hgbR — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 10, 2022

Tuttavia Lucasfilm ha scelto di far debuttare la serie il 25 maggio per via dell’alto valore simbolico. Il 25 maggio 1977, Star Wars è arrivato per la prima volta nelle sale statunitensi e immediatamente ha catturato l’attenzione degli spettatori. Inoltre in questo 2022 cadranno i 45 anni dall’inizio della saga creata da George Lucas che ha cambiato per sempre l’immaginario collettivo.

Al momento le informazioni disponibili su Obi-Wan Kenobi sono molto poche. Sappiamo che Ewan McGregor tornerà a vestire i panni del maestro Jedi. L’attore inoltre ritroverà il vecchi amico Hayden Christensen che interpreterà nuovamente Anakin Skywalker/Darth Vader.

La serie inoltre sarà certamente incentrata sugli eventi accaduti tra Episodio III – La Vendetta dei Sith e Episodio IV – Una Nuova Speranza. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.