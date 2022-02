Disney e Lucasfilm hanno annunciato qualche giorno fa la data di uscita ufficiale per Obi-Wan Kenobi. La nuova serie originale farà il proprio debutto su Disney+ il prossimo 25 maggio e andrà ad espandere ulteriormente il franchise di Star Wars.

In attesa di poter seguire le vicende del Maestro Jedi durante il proprio esilio, gli appassionati si stanno ponendo molti interrogativi sulla serie. Certamente c’è la voglia di scoprire quali saranno le storie narrate e come si andranno a collegare con gli eventi che tutti i fan di Star Wars conoscono.

A queste domande non è possibile rispondere in quanto Disney e Lucasfilm stanno mantenendo il più stretto riserbo. Tuttavia, come emerso da alcune indiscrezioni, possiamo svelare la durata media degli episodi di Obi-Wan Kenobi.

La mitologia di Star Wars è pronta ad espandersi nuovamente con l’arrivo della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi su Disney+

Alcuni insider hanno confermato che ogni puntata durerà circa 45 minuti. Questo minutaggio quindi risulta in linea con quanto visto per altre serie TV a tema Star Wars su Disney+. In totale si avranno 6 episodi per un minutaggio complessivo di 4 ore e mezza.

Precedentemente, Ewan McGregor (interprete di Obi-Wan Kenobi) ha affermato che le puntate sarebbero durate un’ora. Probabilmente si tratta solo di un fraintendimento in quanto l’attore ha usato la logica televisiva dove episodi da 45 minuti durano un’ora se si considerano le pubblicità.

Una seconda ipotesi potrebbe riguardare un taglio della durata complessiva in fase di montaggio. Purtroppo non sapremo mai la verità, quindi non resta che attendere il 25 maggio per poter seguire la serie Obi-Wan Kenobi su Disney+ e immergersi nuovamente nelle atmosfere di Star Wars.