Unicredit: truffa in corso su tanti conti correnti, un messaggio può svuotarli

Non è la prima volta per Unicredit: una nuova truffa phishing coinvolge tutti i suoi utenti, rifilando loro un messaggio tramite e-mail. Si tratta di un inganno che porterà tutti ad avere un contatto molto stretto con una truffa che potrebbe addirittura svuotare i conti correnti.

UniCredit rischia grosso: la nuova truffa coinvolge migliaia di utenti in Italia

Come al solito alle nuove truffe riguardano soprattutto gli utenti che fanno capo alle banche più famose. Unicredit è una di queste, soprattutto per quanto concerne i conti correnti. Secondo quanto riportato il nuovo messaggio andrebbe a parlare di un blocco improvviso, il quale però non sarebbe altro che un modo per portare tutti a cadere nel tranello in questione.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT