Android, ben 8 app e giochi a pagamento ora GRATIS sul Play Store

Per gli utenti Android è tempo di una nuova promozione sul Play Store di Google: ci sono dei titoli a pagamento disponibili a zero. Esatto, è proprio così: chi possiede uno smartphone Android può oggi fare riferimento ad alcuni giochi e ad alcune applicazioni a pagamento da scaricare gratuitamente.

Come si vede qui in basso c’è un elenco che enuncia i principali titoli che oggi sono disponibili gratis sul Play Store di Google. Ovviamente molti di questi possono scomparire da un momento all’altro, per cui effettuare adesso il download potrebbe essere la giusta soluzione. Con frequenza giornaliera ovviamente ritornano offerte del genere, ma per avere di nuovo gli stessi contenuti potrebbe essere necessario anche un anno.

Proprio in virtù di questo, vi consigliamo di cliccare sui nomi all’interno della lista e di lasciarvi portare direttamente nel Play Store di Google. Sarà lì che gli utenti Android potranno procedere al download istantaneo senza dover pagare nulla.

Android, in regalo tanti titoli a pagamento da scaricare gratis: la lista

Ovviamente c’è anche l’opportunità di sfruttare un’occasione unica: scaricare dei contenuti che al momento non occorrono ma che possono tornare utili in futuro. Ogni applicazione ed ogni gioco che trovate nella lista infatti dovrebbe essere scaricato adesso per garantirvi la possibilità di averlo anche in futuro. È certo che non tutte le applicazioni e non tutti i giochi presenti debbano occorrervi per forza, ma prenderli oggi gratis significa averli per sempre così.

Il nostro consiglio quindi è quello di scaricare tutto senza pensare a cosa occorre e cosa no. Una volta scaricati i contenuti, potrete cancellare ciò che non vi serve, con la possibilità però di poterlo riscaricare gratis in futuro. Effettuare il download è facile: ecco la lista completa: