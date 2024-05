Samsung Galaxy S24 è il top di gamma che tutti desideravamo, un prodotto che riesce a fornire all’utente l’accesso alle migliori specifiche tecniche, in relativamente poco spazio, essendo comunque uno smartphone dalle ridotte dimensioni, ed un prezzo non eccessivamente elevato.

Il dispositivo presenta un piccolo display AMOLED da 6,2 pollici di diagonale, il quale ha risoluzione FullHD+ con refresh rate che può raggiungere fino a 120Hz, grazie alla tecnologia LTPO può essere la stessa ridotta fino a 1Hz. Il processore è realizzato direttamente da Samsung, trattasi dell’Exynos di ultima generazione, con una configurazione che prevede anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ad ogni modo espandibili tramite microSD).

Samsung Galaxy S24: un prezzo incredibile solo oggi

Occasione incredibile per mettere le mani sullo smartphone più richiesto e desiderato dal pubblico, Samsung Galaxy S24 viene originariamente proposto ad una cifra di tutto rispetto, considerando appunto che il suo prezzo è di 989 euro. Proprio in questi giorni, tuttavia, Amazon ha deciso di avvicinare l’acquisto da parte dei consumatori, riducendo il valore finale dell’ordine dell’11%, fino ad una spesa finale di soli 879 euro. Premete questo link per acquistare.

Tra i vari punti di forza dello smartphone possiamo sicuramente elencare il comparto fotografico, infatti nella parte posteriore trovano posto tre sensori differenti, con il principale da 50 megapixel che risulta essere perfettamente in grado di dire la propria in un mercato sempre più ricco e concorrenziale. Il difetto del dispositivo, se possiamo considerarlo come tale, riguarda la presenza di un quantitativo di batteria forse di livello inferiore al necessario, il Samsung Exynos è più energivoro della controparte Qualcomm, per questo motivo l’autonomia risulta essere inferiore alle aspettative risultando un passo indietro in confronto alle altre.