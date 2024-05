A quanto pare Ferrari ha deciso di buttarsi nel mondo delle auto elettriche, il marchio di Maranello è pronto a sorprendere tutti pur entrando per la prima volta in un campo a lei completamente sconosciuto, ciò non toglie che l’attesa per la prima elettrica a tinte rosse è alle stelle.

Per darci alcuni dettagli e capire meglio come sarà la futura auto elettrica di Ferrari ci vengono in aiuto gli spagnoli di Testcoches, i quali nelle scorse ore hanno dato notizia ad un doppio brevetto depositato dal cavallino rampante legato appunto ad una futura auto green, vediamo di cosa si tratta.

Due tecnologie per l’elettrico

Il primo brevetto pubblicato dall’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti il 21 marzo, racconta di una Ferrari dotata di tre motori elettrici, la conformazione di quest’ultima che sembra essere ispirata alla Lucid Air Sapphire e alla Tesla Model S Plaid.

Ed effettivamente non c’è da sorprendersi dal momento che le due vetture indicate sopra sono considerate le più veloci in assoluto per quanto riguarda il mondo delle auto elettriche, di conseguenza è normale che Ferrari si sia ispirata alle top di gamma per iniziare a mettere al lavoro i propri ingegneri su un’auto elettrica, Ferrari però ha deciso di aggiungere al tutto un tocco personale, ecco che dunque entra in gioco il secondo brevetto che riguarderà dei generatori del suono per ogni motore, con la possibilità che lo stesso si senta anche nell’abitacolo, in modo da godere sì dei vantaggi delle elettriche ma allo stesso tempo delle note soavi alle quali i motori Ferrari ci hanno da sempre abituato.

Nel dettaglio questi generatori si baseranno su un sistema dir poco rivoluzionario di prese d’aria che faranno scorrere l’aria all’interno della carrozzeria facendola entrare da una presa d’aria presente anteriormente, scorrendo attraverso dei risonatori quest’aria produrrà dei suoni ma uditi prima che Ferrari garantisce saranno una vera e propria musica.