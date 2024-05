La rete Vodafone, a partire dalle ore 22:00 del 15 maggio, è stata protagonista di una serie di disservizi in tutta Italia. Il portale Downdetector.it ha segnalato che gli smartphone con rete dell’operatore in rosso hanno improvvisamente smesso di avere segnale per la connessione ad Internet. Nello specifico il maggior numero di segnalazioni è arrivato dalle grandi città visto la superiore concentrazione di clienti che si trova in queste aree.

Problemi di connessione con Vodafone

Il down che ha colpito la rete dell’operatore si è presentato in due momenti. I primi disservizi sono stati registrati la sera del 15 maggio. La seconda invece la mattina del 16. La seconda ondata di segnalazioni è stata leggermente più lieve mentre le prima ha raggiunto oltre 4.000di segnalazioni tutte arrivare contemporaneamente.

Durante il secondo down registrato la mattina del 16 maggio, intorno alle ore 8:45, le segnalazioni, come anticipato, sono state più lievi e Vodafone è subito intervenuta per proporre una risoluzione immediata dei problemi.

È importante sottolineare che i malfunzionamenti sulla linea hanno riguardato anche PosteMobile e ho. Mobile. Entrambi, infatti, sono operatori che si appoggiano alla rete Vodafone. È dunque scontato che se ci sono malfunzionamenti per la rete principale anche le secondarie verranno colpite. In questo caso, il numero di segnalazioni è stato decisamente inferiore rispetto a quelle di Vodafone. Inoltre, molti utenti hanno commentato i problemi presentandosi con dei post sul social X.

Sempre secondo le segnalazioni, sembra che i problemi abbiamo riguardato rallentamenti della rete o addirittura connessione assente. Molti altri hanno lamentato l’impossibilità di connettersi ad internet. Se si prende in considerazione il numero delle segnalazioni è evidente che i disservizi sono risultati molto impegnativi. Come annunciato Vodafone si è subito attivata per risolvere i malfunzionamenti. Considerando che l’operatore è una delle reti principali in tutta Italia è evidente che questo tipo di eventi possano causare molti problemi per gli utenti che si sono affidati all’operatore.