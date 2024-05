EMC Yudo: la nuova auto elettrica Low Cost che sfida la Citroen e-C3

Grazie alla concentrazione delle diverse aziende sulla mobilità elettrica e sull’innovazione nel campo, molte società meno conosciute stanno pian piano emergendo tagliandosi un piccolo posto nel mercato tanto competitivo. In Italia, ad esempio, tra le tante proposte, gli appassionati hanno dimostrato interesse per la nuova auto elettrica EMC Yudo. Si tratta di un B-SUV elettrico low cost che sfida a spada tratta, o meglio a costo basso, le rivali come la Citroen e-C3 e la Renault 5.

Il prezzo della EMC Yudo in Italia parte da 23.000 euro, che diventano 24.200 euro con messa su strada inclusa. Questo prezzo aggressivo include una serie di optional che rendono la Yudo una proposta molto interessante. Attraverso la presenza di una scheda tecnica ben strutturata, l’auto regala al suo guidatore ben 325 km di autonomia sul ciclo misto ed anche fino a 455 km se la si guida in città. La velocità massima che la vettura può raggiungere è invece di 130 km/h. La Yudo è poi alimentata da un motore elettrico da 95 CV e possiede una lunghezza complessiva di appena 4,03 metri. Ciononostante, l’auto ha un grande bagagliaio e 5 posti spaziosi. Il produttore, per rendere la sua proposta ancora più appetitosa, offre inoltre una garanzia di 4 anni o fino a 100.000 km.

L’auto elettrica con più specifiche che tu possa trovare al prezzo più basso

La dotazione di serie della Yudo è particolarmente ricca. Tra le caratteristiche più rilevanti troviamo il sistema di recupero dell’energia frenante, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, fari Full LED, cerchi in lega da 17 pollici, barre longitudinali sul tetto nero lucide, spoiler posteriore e specchietti esterni regolabili elettricamente. L’auto include anche Smart Key con Comfort Access e sensori di parcheggio con telecamera posteriore.

All’interno, invece, la Yudo possiede volante multifunzione regolabile in altezza, molto comodo per qualsiasi persona. L’auto ha poi un pad per la ricarica wireless del telefono, quadro strumenti digitale da 7 pollici, ABS con ripartitore della frenata, ESP con controllo elettronico della trazione. Le porte sono con chiusura automatica e poi luci ambientali musicali a 256 colori. Voglia di un rave direttamente in auto? I sedili, invece, sono in pelle con colore a contrasto e il climatizzatore digitale regala un clima interno perfetto tutto l’anno.

L’infotainment è affidato a uno schermo touch da 12,3 pollici, con la possibilità di connettersi allo smartphone tramite Carbit Link. È presente il Bluetooth per le telefonate e lo streaming musicale, riprodotto tramite 6 altoparlanti HD. La EMC include anche di serie anche un cavo di ricarica di Tipo 2 monofase fino a 7,4 kW lungo 5 metri. Con tutti queste caratteristiche non la comprereste anche voi? Considerando il prezzo poi!