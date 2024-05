CoopVoce, le offerte EVO hanno una promo leader da 5 euro al mese

Quando si sceglie un gestore virtuale non si sbaglia praticamente mai, a maggior ragione se poi la scelta ricade su CoopVoce. L’azienda è una delle migliori nel suo ambito e l’ha dimostrato largamente durante gli ultimi anni con le sue offerte mobili. Dopo aver visto tantissime opportunità da parte sua, gli utenti si preparano ad accoglierne delle altre.

Con cadenza mensile infatti il provider virtuale aggiorna il suo sito ufficiale proponendo delle nuove promo. Attualmente è il momento di un gradito ritorno, il quale risponde al nome di una delle offerte storiche di CoopVoce. In molti ricorderanno infatti la vecchia EVO 30, soluzione che include al suo interno tutto con un prezzo questa volta ancora più vantaggioso.

Se c’è poi un motivo per sottoscrivere le offerte di CoopVoce, questo sta sicuramente nella loro durata. Le promo durano infatti per sempre senza mai cambiare prezzo.

CoopVoce, la nuova EVO 30 include tutto al suo interno: ecco i dettagli

Dopo aver visto tantissime offerte della concorrenza a fare strada, CoopVoce ha deciso di lanciare delle opportunità di gran livello. Queste sono arrivate nel corso dei mesi ed hanno stabilito nuovi record in termini di utenti attivi, proprio come ci si aspettava. Al momento sul sito ufficiale è disponibile una soluzione che già tempo fa faceva gola a molti e che prende il nome di EVO 30.

Al suo interno gli utenti possono trovare tutto ciò che occorre, partendo da minuti senza limiti verso chiunque e 1000 SMS. Chi desidera connettersi alla rete ovviamente è ben servito con 30 giga in 4G.

Ottimo il prezzo mensile che non cambia mai nel tempo: sono 5,90 € al mese per sempre e per tutti. Il costo di attivazione corrisponde ad un totale di 9,99 € da pagare solo una tantum. Ricordiamo che le promo di CoopVoce non cambiano mai nel tempo, per cui si può stare tranquilli.