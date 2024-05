Le auto elettriche stanno prendendo il sopravvento per quanto riguarda le sperimentazioni automobilistiche. Molte società, con i loro team di esperti, al momento lavorano per cercare sistemi che vadano a migliorarle sempre più, implementandone l’autonomia e diminuendone difetti e costi. La nuova IM L6, berlina elettrica del marchio cinese appartenente al Gruppo SAIC, che ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato cinese, è la prima vettura unica nel suo genere proprio per la batteria di cui è dotata. Presentata in anteprima al Salone di Ginevra 2024, l’auto elettrica presenta prestazioni stupefacenti ed una tecnologia parecchio avanzata. Per quanto ne sappiamo arriverà in Europa a partire dal prossimo anno.

La IM L6 misura 4.931 mm in lunghezza, 1.960 mm in larghezza e 1.474 mm in altezza, con un passo di 2.950 mm. Il suo design è la perfetta fusione tra modernità e tradizione, con la riproduzione dello stile tipico delle berline. Il tetto invece conferisce a quest’auto elettrica un aspetto quasi da coupé. Su di esso integrato un LiDAR per funzionalità avanzate di assistenza alla guida. I colori disponibili sono diversi, per un totale di 7 opzioni tra cui scegliere andando da un più sobrio grigio all’accattivante nero, dall’elegante blu al più eccentrico rosa.

La prima auto elettrica con una batteria semi-solida in vendita