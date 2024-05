Asus Republic of Gamers ha presentato nella giornata di oggi le sue cuffie true wireless di ultima generazione, le ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova, evoluzione del modello precedente, offrendo un punto di forza assoluto, la connettività wireless a 2,4Ghz con latenza bassissima, il quale garantisce una connessione stabile senza cadute.

Tra le altre feature top figurano la durata della batteria che in bluetooth arriva a 46 ore, la carica veloce che garantisce un’ora di utilizzo in appena 5 minuti di carica e la presenza di un microfono AI a conduzione ossea, perfettamente in grado di restituire una voce chiara e nitida.

Tutto è poi facilmente gestibile dall’app apposita Armoury Crate, che consente di selezionare il grado di cancellazione del rumore, i livelli di equalizzazione e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda le colorazioni disponibili abbiamo nel dettaglio due possibili varianti: Standard Black e Moonlight White, ecco di seguito le specifiche tecniche dettagliate e il video di presentazione di Asus.

Specifiche tecniche

Connettività Wireless:

Connessione tramite wifi 2.4 GHz o con porta USB-C o Bluetooth.

Speaker Drivers:

Driver da 10mm con magneti al neodimio.

Impedenza: 32 ohms.

Frequenze supportate: 20 Hz – 40 kHz.

Microfono:

Microfono omnidirezionale

Sensibilità: -38 dB.

Frequenze supportate: 100 Hz – 10 kHz.

Cancellazione attiva del rumore (ANC):

Supportata con numerose modalità.

Illuminazione:

RGB.

Durata della batteria:

46 ore se usate via bluetooth (variabile se si attiva ANC o led RGB)

36 ore se utilizzate via wifi 2.4Ghz (variabile se si attiva ANC o led RGB).

Accessori inclusi:

2.4 GHz USB-C dongle.

Adattatore da USB C a USB A

Custodia di ricarica

3 misure di adattatori per padiglioni.

Cavo di ricarica.

Libretto d’uso.

Compatibility:

Bluetooth: PC, Mac, iOS, Android, Nintendo Switch.

Wifi 2.4 GHz: PC, Mac, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5.

Il prezzo di listino ufficiale è 229 euro nel caso lo acquistiate dallo store Asus, ASUS Gold Store e presso tutti i rivenditori che aderiscono all’iniziativa Powered by ASUS.