TIM, le offerte di oggi sono pazzesche: le Power offrono 300 GB in 5G

Quelle volte che TIM sembrava aver perso terreno, stava solo studiando il momento giusto per ritornare in auge. L’azienda italiana si è riuscita a mettere in condizioni di dominare senza problemi e lo sta facendo con le sue migliori offerte. Dopo aver visto la concorrenza a fare passi davvero giganti verso le vette delle classifiche, il colosso italiano ha messo insieme le sue energie fondendole in una gamma di offerte chiamata Power.

TIM ha il meglio a sua disposizione e lo concede agli utenti: ecco le Power

Una delle offerte migliori è senza ombra di dubbio quella che costa di più, ovvero la Power Special. Non mancano minuti, messaggi e giga e c’è anche lo standard di rete più alto per la connessione mobile. Le telefonate sono illimitate verso tutti mentre ci sono 200 SMS pronti per essere inviati a chiunque. La connessione ad Internet è un vero regalo, in quanto sono disponibili 300 giga con rete 5G gratuita. Il prezzo è di 9,99 € al mese per chi la sceglie, con TIM che offre anche la connessione all’estero.

La seconda offerta che della linea Power è la nuova Iron costa 6,99 € al mese. Al suo interno ecco che gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e con 150 giga in 4G.

Chiude la Supreme Easy, soluzione mobile con minuti senza limiti, 200 SMS e 200 giga in 4G. Il prezzo mensile questa volta è di 7,99 €.

Le sorprese però non finiscono qui, siccome TIM ha deciso di predisporre per gli utenti che andranno a scegliere queste soluzioni un regalo. Solo per il primo mese infatti non esisterà alcun costo di attivazione così come nessun costo mensile, per cui le Power costeranno praticamente 0 per i primi 30 giorni.

A poter sottoscrivere le offerte sono solo ed esclusivamente gli utenti che abbandoneranno il loro gestore virtuale o Iliad.