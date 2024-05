Recentemente Altroconsumo si è occupato di una questione piuttosto complessa. Si tratta degli autovelox non omologati e i relativi ricorsi degli automobilisti coinvolti. Infatti, in alcuni casi, è possibile richiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità. È importante sottolineare, come ricorda Altroconsumo, che non sempre conviene procedere con un ricorso. Ci sono, infatti, alcuni fattori da tenere a mente.

Autovelox non omologati: quando richiedere il ricordo?

Il portale Altroconsumo afferma che prima di procedere in tal senso è necessario verificare se l’autovelox che ha emanato la multa sia stato approvato, ma non omologato. Infatti, queste due cose non coincidono. Un dispositivo può essere stato approvato, ma può non aver ricevuto l’omologazione dal punto di vista tecnico. Quando si verifica questa situazione la multa è nulla ed è possibile contestarla.

Di solito, è possibile comprendere se l’autovelox che ha emanato la multa per limite di velocità è omologato dal verbale di contestazione. Se questa informazione non è presente, diventa più difficile reperirla. Infatti, bisogna effettuare alcune ricerche online inserendo la denominazione dell’autovelox in questione. In caso di difficoltà sarà possibile presentare un’istanza presso l’organo che ha inviato la multa (Polizia Locale o Stradale). Solo dopo questi accertamenti si può procedere con il ricorso.

Se si decide di procedere presso la prefettura il ricorso è gratuito. Se si ottiene una sconfitta però la sanzione viene raddoppiata. Procedendo presso il Giudice di Pace, invece, la sanzione non viene raddoppiata nel caso in cui il ricorso venga respinto. È però necessario applicare una marca da bollo da 43 euro affinché si possa avviare la procedura.

Per questo motivo è importante fare attenzione e procedere con il ricorso solo se si è sicuri che l’autovelox sia davvero non omologato. Anche la scelta dell’ente a cui affidarsi può fare la differenza. Ecco perché procedere con cautela è fondamentale per evitare di peggiorare la propria situazione.