Una smart TV di marca TCL può essere acquistata su Amazon ad un prezzo incredibilmente basso e conveniente, grazie alle ultime promozioni Amazon, infatti, gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 430 euro per l’acquisto di un modello che prevede una diagonale complessiva di ben 65 pollici.

Il prodotto è di qualità molto elevata, il modello in questione è il 65P639, presenta sistema operativo Google TV, la vecchia Android TV per intenderci, con tutte le sue peculiarità che la rendono praticamente unica nel suo genere: come il Google Chromecast integrato, per la trasmissione diretta e senza fronzoli dei contenuti, ma anche la presenza di Google Play, così da poter installare qualsiasi applicazione da remoto.

TCL: la smart TV costa poco su Amazon

La smart TV di casa TCL può essere acquistata da tutti gli utenti che non vogliono spendere poi così tanto per un prodotto da posizionare in salotto, ha un prezzo finale di vendita estremamente ridotto rispetto a quanto ci saremmo mai aspettati di vedere, essendo commercializzata a soli 429 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi ed anche completamente no brand. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il dispositivo è perfettamente compatibile con gli assistenti vocali, come Amazon Alexa o Google Assistant, ma integra al proprio interno anche le migliori tecnologie del momento, è difatti compatibile con HDR 10, Game Master, Dolby Audio e simili. Il design senza bordi offre una piacevolissima sensazione di infinity display, mentre dimensionalmente parlando il prodotto non è eccessivamente ingombrante: i piedini sono posti ai lati, quindi in prossimità dei lati corti, la lunghezza complessiva è di 1446 millimetri, l’altezza di 826 millimetri ed una profondità di circa 30 millimetri (è davvero molto sottile, risultando uno dei più sottili tra quelli in circolazione).