Sembra che l’intero panorama tecnologico globale sia nel mezzo di una crisi riguardante le competenze IT. Suddetta situazione sta colpendo diverse organizzazioni. Quest’ultime comprendono svariati settori e regioni, sia istituzioni pubbliche che private. Secondo quanto riportato dal sondaggio di International Data Corporation (IDC) all’incirca due terzi dei leader IT nordamericani sostengono che la mancanza di competenze ha ostacolato il raggiungimento degli obiettivi. Situazione che ha generato diverse problematiche. Le questioni comprendono la qualità del servizio e la soddisfazione dei clienti.

I problemi causati dall’assenza di competente IT

Secondo IDC sembra che questa tendenza sia destinata a continuare con oltre il 90% delle organizzazioni a livello mondiale che risentiranno della crisi entro il 2026. Uno scenario simile porterebbe a perdite stimate di circa 5.500 miliardi di dollari.

Nello specifico, le competenze IT più richieste sono, ovviamente, quelle relative all’intelligenza artificiale. Altre abilità riguardano l’architettura cloud, lo sviluppo di software e l’archiviazione dei dati.

Uno degli ostacoli principali riguarda l’espansione delle competenze IT stesse tra i dipendenti. Inoltre, è stata rilevata anche una certa resistenza alla formazione. Suddetta reticenza dipende soprattutto dalla durata dei corsi e le opzioni di apprendimento che sembrano essere sempre più scarse. Il 70% degli intervistati ha dichiarato che per riuscire a superare suddette sfide è necessario utilizzare metodi di apprendimento esperienziale.

Nello specifico, in Italia, la digitalizzazione rappresenta un’importante sfida per tutte le aziende, specialmente nel settore IT ostacolato dalla mancanza di figure specializzate. È stato messo in evidenza che la domanda di professionisti che siano adeguatamente formati è nettamente superiore rispetto all’offerta. Questi dati rappresentano un problema per la gestione delle infrastrutture dei dati che comprende tutte le competenze IT.

Per questo motivo, promuovere un ambiente di apprendimento efficace, insieme a denaro e risorse adeguate, richiede un cambiamento che arrivi dall’alto. I leader devono evidenziare l’importanza dell’apprendimento con l’allineamento degli obiettivi dei dipendenti insieme a quelli aziendali.