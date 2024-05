Il 9 aprile, Opel ha presentato al pubblico la nuova Frontera. Per chi ricorderà il modello saprà già che non si tratta di un auto nuova ma di un ritorno della vettura iconica degli anni Novanta. La Opel ha rivisitato questa famosa auto in chiave moderna trasformandola in SUV. Il rilancio, si spera, attirerà l’attenzione di molti appassionati grazie alle sue caratteristiche avanzate e al prezzo eccezionalmente basso.

In Germania infatti, il prezzo di partenza della Opel Frontera è di circa 24.000 euro in versione ibrida leggera. La cifra probabilmente sarà la stessa anche per il nostro Paese. Questo prezzo rende la Opel Frontera un auto molto competitiva, considerando anche che presenta una possibilità di configurazione fino a sette posti. In Italia, per farvi comprendere il livello su cui ci troviamo, con una cifra simile si può acquistare una Peugeot 208 Mild Hybrid. La versione full electric parte invece da circa 29.000 euro. Considerando le altre vetture nel mercato, va così a posizionarsi come la BEV più accessibile del momento.

Il grande ritorno della Opel Frontera in versione SUV ed ecologica

La Opel Frontera Hybrid possiede un motore a benzina da 1.2 litri ed è supportata da un sistema elettrico a 48 V. L’auto raggiunge con facilità 128 CV grazie ad un propulsore integrato nel cambio che regala maggiore velocità. Opel offrirà anche una seconda variante Hybrid da 136 CV avente però lo stesso motore da 1.2 litri ed il medesimo il sistema a 48 V. La Frontera Electric, invece, offre 156 CV di potenza con una batteria da 54 kWh, producendo un’autonomia di 400 km secondo il ciclo WLTP per la versione Long Range. La variante Standard Range, con una batteria da 44 kWh, ha un’autonomia di 300 km. Queste specifiche rendono la Frontera Electric una scelta interessante per chi cerca un’auto elettrica con una buona autonomia e prestazioni.

Il nuovo SUV di Opel ha la stessa piattaforma della Citroen C3 Aircross. La differenza principale sta nel suo design moderno e nelle sue configurazioni flessibili. La possibilità cambiare l’auto in modo che abbia sette posti la rende infatti una scelta perfetta anche per le famiglie numerose o per chi necessita semplicemente di maggiore spazio.