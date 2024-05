Un recente studio condotto dall’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (OCU) ha gettato luce sulle auto più affidabili del mercato europeo. Per farlo si è deciso di basarsi su un campione di quasi 30.000 automobilisti. Tutti provenienti da nove paesi diversi. I risultati hanno confermato la solidità dei marchi giapponesi, con Lexus in testa alla classifica seguita da Suzuki e Subaru. Sorprendentemente, la top 10 include anche due brand europei. Tra cui Seat e Smart, dimostrando che l’affidabilità non è limitata a una specifica origine geografica.

Inoltre, è emerso che Tesla ha fatto grandi progressi nel 2023. Grazie soprattutto alla sua ModelY. Quest’ ultima ha conquistato una posizione di rilievo nella graduatoria. Un segnale positivo che indica un miglioramento significativo rispetto agli anni precedenti. Confermando la costante ricerca di eccellenza da parte del produttore americano nel settore delle auto elettriche. In termini di tipologia di motorizzazione, i motori ibridi a benzina si sono distinti come i più affidabili, suggerendo una tendenza verso questa tecnologia.

Modelli e marchi di auto emergenti e il concetto di affidabilità

Tra i modelli di auto specifici che hanno ottenuto punteggi elevati di affidabilità, spiccano la Fiat Panda con motore ibrido e la Suzuki Ignis. Tali vetture si sono contraddistinte per la loro resistenza alle rotture e alla manutenzione. Offrendo un’esperienza di guida più serena ai proprietari. Nel segmento delle automobili completamente elettriche, la TeslaModelY si è posizionata come il modello più affidabile. Mentre per i veicoli ibridi plug-in la Ford Kuga ha ottenuto riconoscimenti importanti. Tali risultati mettono in luce l’importanza dell’innovazione e della tecnologia nella creazione di vetture che soddisfano le esigenze dei consumatori moderni, garantendo al contempo una performance affidabile e sostenibile.

Ma non è tutto. Analizzando il mercato delle auto usate. È interessante notare che modelli come la Lexus NX, la BMWi3 e la Mitsubishi Outlander hanno mantenuto elevati standard di fiducia nel corso degli anni. Confermando la loro solidità anche dopo decenni di utilizzo. Questo fenomeno suggerisce che investire in veicoli usati di marchi e modelli piuttosto noti può essere una scelta saggia. Soprattutto per coloro che sono in cerca di un’opzione conveniente senza compromettere la qualità di guida. Insomma, l’analisi dell’affidabilità automobilistica del 2024 offre una prospettiva chiara sui brand che più di tutti si distinguono nel mercato automobilistico europeo. Fornendo agli acquirenti info preziose per prendere decisioni consapevoli sull’acquisto di un’auto nuova o usata.