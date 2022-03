Il mondo dello streaming si arricchisce ogni giorno di nuovi film e serie TV e gli utenti hanno l’imbarazzo delle scelta tra tutte i servizi disponibili. Scegliere qualcosa da vedere può diventare complicato ma per fortuna possiamo scoprire quali sono i contenuti più visti e prendere spunto.

I ragazzi di JustWatch ci hanno abituato alle loro TOP 10 e anche queste settimana possiamo scoprire quali sono i film e le serie TV più seguite nel nostro Paese. Ricordiamo che le due classifiche sono realizzate tenendo conto delle attività di visione su tutte le piattaforme di streaming attive in Italia.

Le TOP 10 quindi sono un importante sistema per capire quali sono le produzioni di maggiore gradimento in un determinato periodo. In particolare, queste nuove classifiche fanno riferimento al periodo compreso tra il 22 febbraio e il 27 febbraio 2022. Inoltre, tengono conto di tutti i servizi attivi spaziando tra Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Sky, senza dimenticare NOW e TIM Vision.

Il team di JustWatch ha analizzato i film e le serie TV disponibili in streaming e ha realizzato la TOP 10 delle produzioni più viste

TOP 10 – Film in streaming

The King’s Man – Le origini Freaks Out Venom – La furia di Carnage Ghostbuster – Legacy Io sono nessuno The French Dispatch Space Jam – New Legends Gli anni più belli House of Gucci Dune

TOP 10 – Serie TV in streaming

Vikings: Valhalla Euphoria L’attacco dei giganti LOL – Chi ride è fuori Il trono di spade The Walking Dead L’amica geniale Sherlock Manifest Scissione

Il film più visto questa settimana è The King’s Man – Le origini, film del 2021 diretto da Matthew Vaughn. La pellicola è da intendersi come il prequel del film Kingsman – Secret Service e vede Djimon Hounsou e Ralph Fiennes come protagonisti.

Il mondo delle serie invece è dominato da Vikings: Valhalla. La serie nasce come sequel di Vikings ed è ambientata circa un secolo dopo la fine della serie principale. I protagonisti sono alcuni dei norreni più famosi della storia impegnati nella loro guerra contro gli Inglesi.