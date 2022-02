La Formula 1 si sta preparando a tornare con un campionato che si preannuncia estremamente interessante. Tutti i team hanno presentato le monoposto di nuova generazione e si attende con ansia il primo Gran Premio che si terrà il domenica 20 marzo in Bahrain.

In attesa che il mese che ci separa dallo spegnimento dei semafori passi velocemente, Netflix ha scelto di scaldare i motori alla grande. Sulla piattaforma di streaming è pronta per il debutto la quarta stagione di “Drive to Survive“.

La docu-serie permette di scoprire le sfaccettature della Formula 1 e la vita dei suoi protagonisti. Il rilascio ufficiale è previsto l’11 marzo e Netflix ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale.

Formula 1: Drive to Survive permetterà a tutti i fan di vivere il dietro le quinte della competizione regina del motorsport. Le varie puntata permettono di ammirare immagini inedite e interviste esclusive ai piloti e ai Team Principal.

In particolare, la quarta stagione andrà ad analizzare il Campionato 2021 e le lotte in pista avvenute nelle varie gare. In particolare ci si focalizzerà sulla sfida tra Red Bull Racing e Mercedes AMG F1 per il titolo costruttori e ovviamente Max Verstappen e Lewis Hamilton per quello piloti.

Tuttavia la sfida al vertice non è la sola che ha contraddistinto la scorsa stagione di Formula 1. Nelle precedenti puntate di “Drive to Survive” si è andato ad analizzare soprattutto l’aspetto umano della competizione e sicuramente in questa stagione non sarà diverso. Non resta che pazientare ancora qualche giorno e attendere l’11 marzo per scoprire la Formula 1 secondo Netflix.