Il MWC 2022 di HONOR è stato particolarmente ricco di annunci e sorpresa. Il produttore cinese infatti ha iniziato il keynote con il lancio ufficiale della nuova famiglia di flagship smartphone Magic4 (su cui potete leggere i nostri approfondenti per la versione base e Pro).

Tuttavia, l’evento è proseguito anche con la presentazione di altri due attesissimi device. In particolare si tratta di Watch GS 3 e Earbuds 3 Pro, rispettivamente il nuovo smartwatch e le cuffie true wireless.

Entrando più nello specifico, HONOR Watch GS 3 lo possiamo definire come uno smartwatch di fascia premium il cui design si ispira direttamente alla tradizione dell’orologeria meccanica. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile e il design elegante lo rende perfetto per tutte le occasioni. Gli utenti inoltre potranno indossarlo tutto il giorno senza problemi, dato che è stato progettato proprio per essere leggero. Il peso complessivo è di 44g con una dimensione di 10,5mm.

Inoltre, grazie alla sensore PPG a otto canali sarà possibile monitorare la frequenza cardiaca con elevata precisione. Il sistema può anche vantare il supporto dell’Intelligenza Artificiale per monitorare meglio la salute. HONOR Watch GS 3 supporta oltre 100 modalità di allenamenti e sarà presto disponibile in tre colori: Midnight Black, Ocean Blue e Classic Gold.

Il produttore cinese ha anche confermato il debutto delle Earbuds 3 Pro. Gli auricolari true wireless stereo (TWS) sono caratterizzati da un doppio driver per una qualità audio superiore. Il driver dinamico da 11 mm di diametro è affiancato ad un tweeter piezoelettrico in ceramica ad alta risoluzione. Grazie a questa combinazione è possibile offrire una fedeltà audio eccezionale.

Inoltre, grazie alla tecnologia per la misurazione della temperatura corporea, le Earbuds 3 Pro possono monitorare la salute degli utenti. Non manca la modalità AI Active Noise Cancelling (AI ANC) per ridurre i rumori esterni e concentrasi esclusivamente sulla musica. Il prezzo e la data di lancio delle cuffie verranno successivamente condivisi.