La nuova famiglia iPhone 14 rappresenterà un punto di svolta per Apple. Il produttore californiano infatti avvierà un processo di rinnovamento del design degli smartphone che avrà una durata pluriennale.

Come emerso dal Tweet di Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple abbandonerà il classico notch come lo conosciamo attualmente. Il brand della mela invece inizierà ad utilizzare il notch punch hole in una soluzione attualmente inedita.

Sulle varianti Pro di iPhone 14 saranno presenti due notch punch hole, uno tondo e uno ovale, in una configurazione simile a quella presente nell’immagine in apertura di articolo. Il primo dovrebbe ospitare la fotocamera frontale mentre il secondo sarà dedicato a tutti i sensori relativi al Face ID.

A partire dalla prossima generazione, quindi gli iPhone 15 nel 2023, il notch dual hole e il design rinnovato sarà presente sull'intera famiglia