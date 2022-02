Tesla è pronta ad effettuare nuovi investimenti al fine di aumentare la propria capacità produttiva. In particolare, l’azienda di Elon Musk sembra intenzionata ad ampliare la Gigafactory Shanghai con la creazione di un nuovo stabilimento adiacente a quello già esistente.

L’indiscrezione è stata lanciata da Electrek ma al momento Tesla non ha commentato la notizia. Con la realizzazione del nuovo stabilimento, l’azienda Californiana stima di riuscire a raddoppiare la capacità produttiva della fabbrica.

Le aspettative indicano che oltre due milioni di veicoli all’anno usciranno dalla catena di montaggio quando sarà tutto operativo. Tuttavia, al momento si tratta solo di una ipotesi anche se qualcosa sta iniziando a muoversi.

Tesla sta pensando di espandere la Gigafactory di Shanghai per raddoppiare la produzione dello stabilimento

Le fonti indicano che i primi lavori potrebbero iniziare già il prossimo mese. Il motivo è da ricercare nella crescita del mercato delle auto elettriche nel Paese e la necessità di aumentare le esportazioni negli altri mercati.

Inoltre, negli scorsi mesi, Tesla ha comunicato l’intenzione di voler individuare una nuova location per la realizzazione di un ulteriore stabilimento produttivo. Diverse regioni Cinese si stanno candidando come possibile sito ma, con la presenza di un impianto a Shanghai, la scelta sembra quasi scontata.

Ricordiamo che il brand automotive sta investendo molto sulla realizzazione delle Gigafactory. Attualmente sono attivi due stabilimenti produttivi a Fremont e a Shanghai. Altri due sono in fase di ultimazione e si tratta delle Gigafactory in Texas e a Berlino.

La fine dei lavori per le Gigafactory in Texas e a Berlino sembra prevista per i prossimi mesi. Non appena tutte le fabbriche saranno operative, Tesla stima di portare la capacità produttiva a tre milioni di veicoli l’anno. Con l’aggiunta del nuovo impianto di Shanghai la produzione potrebbe salire addirittura a quattro milioni di veicoli all’anno.