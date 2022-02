Le serie basate sui personaggi Marvel presenti nel catalogo Netflix presto lasceranno la piattaforma di streaming. La notizia era nell’aria da qualche tempo ma ecco arrivare la conferma ufficiale.

A partire dal primo marzo 2022, gli utenti abbonati a Netflix non potranno più vedere:

Daredevil (Stagioni dalla 1 alla 3)

Jessica Jones (Stagioni dalla 1 alla 3)

Luke Cage (Stagioni 1 e 2)

Iron Fist (Stagioni 1 e 2)

The Defenders (Mini-serie)

The Punisher (Stagioni 1 e 2)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Stagioni dalla 1 alla 7)

A causa di questa rimozione, da Netflix spariranno circa 160 episodi rilasciati nel corso quattro anni di produzioni orginali. Infatti, Daredevil è stata la prima serie prodotta nel 2015 e il successo del personaggio ha creato una folta schiera di appassionati. L’ultima produzione è stata la terza stagione di Jessica Jones nel 2019. A queste si aggiungono i 136 episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. suddivisi in 7 stagioni.

Netflix deve salutare tutte le serie basate sui personaggi Marvel in quanto spariranno definitivamente dalla piattaforma

Il motivo di questa rimozione è legata ai diritti dei personaggi che sono tornati in possesso di Disney. Inoltre, alcuni personaggi presenti in queste serie sono apparsi all’interno delle produzioni del Marvel Cinematic Universe. Questo conferma che l’azienda di Topolino ha dei piani anche per loro e ha necessità di creare storie coerenti.

Già nel 2018, Bob Iger, CEO Disney, ha dichiarato che l’azienda si stava riprendendo tutte le proprie licenze in quanto: “Ci impegniamo a fondo per portare il prodotto sul mercato e renderlo un successo a lungo termine. Tutte le produzioni Disney devono essere disponibili esclusivamente presso i nostri canali e non in altri luoghi“.

Possiamo immaginare che le varie serie arriveranno su Disney+ immediatamente dopo la scomparsa dalla piattaforma di Reed Hastings. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali in merito in quanto il MCU è attento alla continuità delle produzioni, quindi bisognerà valutare con attenzione.