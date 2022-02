La Formula 1 è pronta a riaccendere i motori in pista ma non solo. Nelle scorse ore, Netflix ha confermato che le monoposto e i piloti della massima competizione motoristica torneranno sulla piattaforma. Infatti, la piattaforma di streaming e Liberty Media hanno annunciato la data di uscita della nuova stagione di Drive to Survive.

L’appuntamento è fissato per l’11 marzo 2022 con il debutto della quarta stagione. Come consuetudine, la docu-serie andrà ad analizzare il Campionato 2021 svelando alcuni retroscena sulla vita all’interno dei team e sulle sfide in pista e fuori. Sono attesi 10 episodi che si soffermeranno sui team e sui piloti mostrando il lato umano della competizione.

Durante le puntate di Drive to Survive verrà certamente dato ampio spazio alla lotta per il Titolo Piloti e quello Costruttori. I due principali contendenti sono stati Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l’olandese trionfare all’ultimo giro dell’ultima gara. Per quanto riguarda il mondiale Costruttori, Mercedes ha trionfato su Red Bull confermando la lotta serrata tra i due team.

La docu-serie Drive to Survive è pronta a tornare su Netflix con una quarta stagione che racconterà tutto il Campionato Mondiale di Formula 1 del 2021

Come si può leggere nella nota ufficiale rilasciata da Netflix e Formula 1: “La Stagione 4 di Drive to Survive offrirà un punto di vista esclusivo e porterà ancora una volta i fan dietro le quinte, per assistere in prima persona a come i piloti e i team si preparano a combattere per la vittoria in una delle stagioni più drammatiche vissute fino ad oggi. Preparati ad approfondire feroci rivalità di squadra, podi inaspettati e l’intensa battaglia per il titolo tra Mercedes e Red Bull mentre la pressione raggiunge il massimo storico sia dentro che fuori dalla griglia“.

La data scelta per il debutto non è casuale, infatti Drive to Survive avverrà su Netflix una settimana dal primo Gran Premio della stagione 2022 previsto in Bahrain. L’attenzione dei tifosi sarà certamente alta considerando che nel 2022 correranno vetture totalmente nuove e dalle forme inedite.