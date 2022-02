Il Campionato Mondiale di Formula 1 2022 si appresta ad entrare nel vivo. Il primo appuntamento stagionale per le squadre e i tifosi è la rituale presentazione delle varie monoposto che prenderanno parte alla competizione.

Ogni team ha scelto un giorno da dedicare al lancio della propria vettura. Le presentazioni si terranno online sui canali social delle varie squadre e permetteranno di dare un primo sguardo alle vetture di nuova generazione.

Per poter vedere le monoposto dal vivo bisognerà però aspettare i test pre-stagionali. I bolidi di Formula 1 scenderanno ufficialmente in pista dal 23 al 25 febbraio a Barcellona, sul circuito di Catalogna. Il successivo appuntamento è fissato dal 10 al 12 marzo sul Bahrain International Circuit in Bahrain.

I team di Formula 1 hanno annunciato quando verranno presentate la proprie monoposto

Di seguito è possibile trovare il calendario aggiornato con tutte le date previste per ogni team:

4 febbraio: Haas F1 Team

9 febbraio: Red Bull Racing

10 febbraio: Aston Martin F1 Team

11 febbraio: McLaren F1 Team

14 febbraio: AlphaTauri

17 febbraio: Scuderia Ferrari

18 febbraio: Mercedes AMG Petronas Formula One Team

21 febbraio: Alpine F1 Team

27 febbraio: Alfa Romeo Racing

Purtroppo non ci sono ancora informazioni disponibili per la Williams Racing. Stando ad alcune indiscrezioni, il team potrebbe essere in ritardo sui lavori per assemblare la monoposto. Se questa situazione dovesse essere confermata, il team potrebbe saltare la presentazione tradizionale e far debuttare la vettura direttamente in pista durante i test pre-stagionali.

Inoltre, è molto particolare la situazione della Alfa Romeo Racing che ha scelto di tenere la presentazione della vettura dopo il debutto in pista. In ogni caso il Campionato Mondiale di Formula 1 partirà ufficialmente il 17 marzo con le prime prove libere e la prima gara dell’anno si terrà il 20 marzo con il Gran Premio del Bahrain.