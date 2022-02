A partire da oggi, Ferrari è lieta di annunciare una nuova collaborazione con Qualcomm Technologies. Il chipmaker californiano diventerà uno dei Premium Partner di Scuderia Ferrari e le tecnologie legate alle piattaforme Snapdragon saranno utilizzate per lo sviluppo di nuovi progetti.

Il know-how a disposizione di Qualcomm spazia attraverso tantissimi campi tecnologici e non, tra cui anche quello automotive. L’accordo di collaborazione permetterà ad entrambe le aziende di avere un forte impatto sullo sviluppo delle tecnologie per accelerare la trasformazione digitale e non solo.

Infatti, Ferrari punta a trasferire sempre più processi e conoscenze dal mondo della Formula 1 al quello delle vetture di serie. In accordo con Qualcomm sono già stati individuati alcuni progetti da portare avanti insieme come il digital cockpit. Tuttavia, le due Società lavoreranno a stretto contatto per esplorare nuove opportunità, tutte caratterizzati da un elevato livello tecnologico.

