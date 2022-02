Nel panorama della telefonia mobile, anche Tiscali sta dando la possibilità ai propri clienti di rete fissa di attivare un’offerta molto allettante. In particolare, si tratta di un’offerta convergente denominata Tiscali Mobile 100 e che permette di utilizzare 100 GB di traffico dati ogni mese. Vediamo di quale offerta si tratta.

Tiscali propone un’offerta mobile convergente con quella di rete fissa, Tiscali Mobile 100

Attualmente diversi operatori telefonici propongono ai propri clienti di rete fissa di attivare un’offerta mobile convergente dal costo conveniente. Abbiamo visto ad esempio Vodafone e anche Iliad ma, come già accennato, c’è anche Tiscali.

In questi giorni, in particolare, l’operatore sta inviando alcuni SMS ai suoi attuali clienti di rete fissa invitandoli ad attivare un’offerta di rete mobile convergente. Ecco il testo del messaggio: “Offerta esclusiva per te: 100 GIGA, minuti illimitati, 100 SMS a soli 6,99 euro anziché 9,99 euro. Attivazione gratis”.

L’offerta in questione si chiama Tiscali Mobile 100. Quest’ultima, in realtà, è molto simile alla precedente offerta nota come Tiscali Smart 100, solo che questa volta il prezzo è ancora più basso.

La nuova offerta convergente Tiscali Mobile 100 ha infatti un costo di 6,99 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione, ma sarà necessario pagare 10 euro per la scheda SIM. Nello specifico, questa offerta include 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 100 SMS.

Con questa offerta mobile convergente sono poi inclusi diversi servizi senza costi extra, tra cui il trasferimento di chiamata e segreteria telefonica, la navigazione hotspot e la gestione offerta da app MyTiscali.