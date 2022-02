Giornate intense quelle che si sono susseguite in questi giorni nell’ambito del telefonia mobile. L’operatore telefonico francese Iliad ha infatti avanzato un’offerta per acquisire il 100% di Vodafone Italia. Tuttavia, in queste ultime ore l’operatore telefonico rosso ha comunicato ufficialmente di aver rifiutato.

Vodafone rifiuta l’offerta di acquisizione avanzata dall’operatore telefonico francese Iliad

Stando a quanto è emerso nel corso delle ultime ore, non ci sarà nessun accordo tra due dei più importanti operatori telefonici italiani. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo infatti assistito ad un susseguirsi di indiscrezioni e di proposte di acquisizione da parte di Iliad nei confronti di Vodafone Italia. Come già accennato, però, l’operatore telefonico rosso ha da poco rifiutato l’offerta. Secondo quanto è stato riportato dal sito web Il Sole 24 Ore, l’offerta di acquisizione del 100% avanzata da Iliad “non è stata giudicata nel miglior interesse dei soci”.

La proposta dell’operatore francese era inizialmente di 14 miliardi di euro, ma in questi giorni è emerso che l’offerta era scesa a 11 miliardi effettivi. Forse anche per questo motivo, Vodafone ha deciso di rifiutare. Come riportato sul sito, “Vodafone continua a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento del mercato accrescitivo di valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l’Italia”.

Almeno per il momento, sembra quindi essere terminata qui questa vicenda che ha visto coinvolti i due operatori telefonici. Tuttavia, come ha evidenziato CEO Nick Read, l’azienda “è comunque aperta alla possibilità di concludere operazioni anche con velocità e determinazione, ma ad un prezzo comunque giusto”.