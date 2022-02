Motorola ha recentemente accennato a un nuovo annuncio della serie Edge senza dirci quale telefono prevedeva di rivelare negli Stati Uniti il ​​24 febbraio. Il gadget in questione è ora confermato essere l’Edge 30 Pro, la versione globale del Moto Edge X30.

Ora abbiamo un’idea di gran lunga migliore di cosa aspettarci grazie al famoso leakster Evan Blass. Le immagini di Moto Edge 30 Pro allegate al post indicano che il prossimo smartphone Motorola verrà fornito con alcuni accessori unici, tra cui una penna e una custodia.

Motorola Edge 30 Pro: gli accessori non saranno inclusi

Ovviamente, Motorola raggruppa spesso gli accessori per lo stilo con i suoi smartphone, al punto da avere una formazione separata esclusivamente per i clienti che cercano concorrenti Galaxy Note meno costosi. Di conseguenza, non dovrebbe sorprendere che Moto Edge 30 Pro supporterà completamente lo stilo. Lo stilo, come riportato in precedenza, si collegherebbe al telefono tramite Bluetooth e presenterà gesti aerei e ricarica wireless.

Abbiamo notizie altrettanto intriganti riguardanti la custodia in folio, che sembra avere un ritaglio verticale insolitamente enorme dall’alto verso il basso. Poiché è così grande, sarai in grado di visualizzare molte più informazioni su di esso, ma lo svantaggio è che una parte maggiore del telefono sarà visibile e non protetta.

Moto Edge 30 Pro è dotato di una modalità di visualizzazione sempre attiva che visualizza informazioni critiche come l’orologio, lo stato della batteria, i controlli multimediali e un simbolo di notifica e-mail. Tuttavia, se stai pensando al Moto Edge 30 Pro, tieni presente che nessuno di questi due accessori è incluso nel telefono, quindi dovrai acquistarli separatamente.