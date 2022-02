Gli auricolari ‘ear (1)’ sono stati introdotti da Carl Pei, l’ex co-fondatore di OnePlus, nella sua nuova azienda Nothing lo scorso anno. Rispetto alle aspettative, è stato comunque un inizio incoraggiante: buona qualità del suono, prezzo ragionevole. Tuttavia, gli auricolari non si collegavano all’Assistente Google, il che sembrava una decisione strana.

Fortunatamente, l’azienda ha già risolto il problema e presto ear (1) sarà dotato di un’utile funzione che semplificherà l’utilizzo con gli assistenti digitali basati sull’intelligenza artificiale.

Nothing si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento

I proprietari di ear(1) potranno utilizzare Google Assistant, Alexa o Siri come risultato dell’aggiornamento del firmware 0.6700.1.86. Per utilizzarlo dovrai solamente utilizzare il triplo tocco su uno degli auricolari per ottenere l’accesso all’assistente. Tuttavia, mentre siamo felicissimi di vedere che gli auricolari supportano tale funzionalità, sembra che l’esecuzione non sia l’ideale.

Alcune persone hanno espresso insoddisfazione in reazione al tweet di Nothing, con una che affermava che tre tocchi equivalevano a un livello eccessivo di multitasking mentre si faceva qualcosa che richiedeva entrambe le mani, come andare in bicicletta. 9to5 Google avvisa inoltre che il terzo tap potrebbe non funzionare sempre correttamente; tuttavia, puoi risolvere questo problema disinstallando e quindi reinstallando l’app ear (1) sul tuo dispositivo.

Nothing ha rilasciato diversi nuovi prodotti dopo aver rilasciato gli auricolari trasparenti iniziali l’anno scorso, inclusa una versione nera dall’aspetto elegante degli auricolari (1) e una partnership con Qualcomm in previsione di una futura versione del telefono Nothing nel 2022. Nel frattempo, a circa 99 euro, ear (1) continua a essere una buona opzione per chiunque cerchi auricolari a cancellazione di rumore a prezzi ragionevoli con una lunga durata della batteria.