Iliad: le qualità del router Iliadbox e l'offerta in fibra da 15,99 euro al mese

Non ci sono dubbi sul fatto che Iliad sia stata fautrice di una grande rivoluzione, proprio in quanto azienda di telefonia mobile. Adesso però le cose sono cambiate visto che il provider ha scelto di inserirsi all’interno di una nuova fetta di mercato che sarebbe quella relativa alla telefonia fissa.

Dopo aver stupito tutti con le sue offerte per smartphone che comprendevano prezzi e che tuttora riescono a gestire contenuti di altissimo livello, ora si passa alla fibra ottica. Mentre la promozione da 120 giga con il 5G gratis e ritorna d’attualità sul sito di Iliad, ecco anche i primi riscontri della rete in fibra ottica. A quanto pare il pubblico sarebbe molto soddisfatto dei risultati, ma soprattutto del prezzo di vendita. Inoltre si parlerebbe un gran bene di questo nuovo router meglio conosciuto con il nome di Iliadbox.

Iliad: la nuova offerta è stratosferica ma il router Iliadbox lo è di più

Grande scalpore è scaturito dall’ultimo lancio dell’offerta in fibra ottica di Iliad. Tante persone non si attendevano un prezzo così basso, ovvero pari a 15,99 € al mese per sempre per tutti coloro che sono già clienti mobili del gestore.

Da precisare che chi non lo è pagherà 23,99 € al mese per sempre, prezzo sempre molto basso. All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili italiani ed internazionali con fibra ottica a 5 gigabit. Grandi risultati sono stati ottenuti però anche dal nuovo modem Iliadbox, il quale è in grado di sostenere un’ampiezza tale di banda ma soprattutto dotato internamente di tante funzionalità.