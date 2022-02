Iliad resta ancora leader nel campo della telefonia mobile e nei prossimi mesi assicurerà a tutti i clienti una serie di vantaggiose tariffe sempre caratterizzate dai prezzi più bassi del mercato. Per l’inverno, dopo il tanto atteso arrivo della Fibra ottica, Iliad ha previsto il lancio della tariffa Giga 120. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno accesso ad un ampio ticket di contenuti.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

Il prezzo previsto per il rinnovo della Giga 120 è sempre fissato a quota 9,99 euro. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet. A al costo mensile per il rinnovo c’è da aggiungere solo una piccola spesa una tantum dal valore di 10 euro per sottoscrizione e attivazione della SIM.

Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione anche la tecnologia 5G. A differenza degli altri provider, Iliad assicura questo servizio con la ricaricabile da 120 Giga completamente a a costo zero.

Ancora nel 2022, quindi, la strategia commerciale può essere definita come alternativa rispetto a quella di TIM e Vodafone, in cui è previsto un pagamento mensile per il servizio legato al 5G.

Allo stato attuale, il 5G di Iliad è già presente in ben 20 città del nostro Paese. Nel corso delle settimane a venire, il provider punta ad estendere la copertura in altre città della nazione ed anche nei centri più periferici.