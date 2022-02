Elon Musk finisce sotto la lente di ingrandimento di account Twitter, che traccia ogni movimento del jet personale.

Chi c’è dietro questa iniziativa?

Uno studente americano, più precisamente della Florida. L’account Twitter si chiama “Elon Musk’s Jet”.

Tramite un bot si recuperano i dati di volo dai pubblici registri, andando a ricostruire, in maniera dettagliata, tutti gli spostamenti del miliardario. Il bot utilizzato è stato creato dal diciannovenne che in totale segue 7 profili Twitter.

Oltre a Elon infatti vengono registrati, in diversi account, anche i percorsi di altri facoltosi come Bill Gates e Jeff Bezos.

Queste operazioni sono legali? Dal punto di vista giuridico, essendo i dati pubblici sugli spostamenti aerei civili, non pare venga infranta alcune legge. Ma ad Elon farà piacere questo tracciamento? da ciò che stiamo per raccontarvi pare proprio di no, anche i miliardari, nonostante conducano una vita pubblica, cercano di mantenere la propria privacy.

Elon Musk contatta lo studente con una proposta

Il diciannovenne, pochi giorni fa, pare sia stato contattato proprio da Elon in persona. Ci sarebbe stata una proposta di chiusura dell’account sotto compenso.

Lo studente ha quindi replicato a Musk -“se decidiamo di fare sul serio, questo penso ti costerà una tesla model 3″-.

Elon in prima battuta offre 5000$ ma la risposta del ragazzo è stata -“Penso potrebbe costarti 50 mila dollari, una cifra che mi aiuterebbe per il collage e in più potrei sempre comprare un model 3”-.

Il botta e risposta si conclude con Musk che dice di doverci riflettere su, ma che si potrebbe fare, forse intenerito dall’intento nobile del ragazzo di utilizzare i soldi per lo studio, almeno in parte.

Al momento, non sappiamo se i due protagonisti siano giunti a una conclusione, ma vi terremo aggiornati!

Per non perdere tutte le News e curiosità Hi-tech puoi seguirci sul sito Tecnoandroid.it