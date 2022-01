Per tutti gli utenti WindTre che possiedono già un’offerta di rete fissa con l’operatore è arrivata una grande opportunità. È stata infatti da poco resa disponibile la nuova offerta di rete mobile convergente denominata WindTre Family Limited Edition ed include giga illimitati.

WindTre presenta la nuova offerta convergente WindTre Family Limited Edition

WindTre Family Limited Edition è la nuova offerte di rete mobile presentata in queste ultime ore dal noto operatore telefonico arancione. Si tratta, come già accennato, di un’offerta convergente e per questo sarà attivabile soltanto dai clienti con un’offerta dinrete fissa attiva e sulle SIM aggiuntive ad un’altra SIM con già attiva un’offerta.

In questo modo, i clienti interessati potranno attivare su due o tre SIM aggiuntive l’offerta in questione. Nello specifico, quest’ultima prevede due offerte, ovvero Family 5G Easy Pay con Super Fibra e Family con Super Fibra. Entrambe includono minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti e giga pressoché illimitati (anche fino alla connettività 5G).

Il costo è di 6,99 euro al mese. Vi ricordiamo che con questa offerta viene attivato in automatico il piano Nee Basic e vengono sempre inclusi gratuitamente alcuni servizi. Ci sono ad esempio la segreteria telefonica e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato.

Vi ricordiamo che al momento è anche disponibile l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Flash+ Digital Easy Pay. Quest’ultima ha un costo di 8,99 euro al mese ed include minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per navigare.