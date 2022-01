Passa a WindTre da Iliad o MVNO con la nuova offerta disponibile a soli 8,99 euro al mese e ricevi delle eccezionali quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati. L’attivazione può essere effettuata online gratuitamente. WindTre permette di ricevere la SIM direttamente a casa tramite corriere, senza andare incontro ad alcuna spesa aggiuntiva.

WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay: cosa offre la nuova tariffa low cost!

La nuova offerta low cost lanciata da WindTre può essere attivata accedendo alla sezione cambia operatore presente sul sito ufficiale.

Accedendo al sito ufficiale WindTre sarà sufficiente indicare il proprio operatore di provenienza per conoscere tutte le tariffe disponibili. I clienti provenienti da Iliad o da uno degli operatori virtuali che elencheremo in seguito potranno richiedere la nuova WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay a un costo di soli 8,99 euro.

La spesa di rinnovo dovrà essere affrontata tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore e garantirà l’utilizzo mensile dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

Servizi extra: navigazione hotspot, SMS di ricevuta di ritorno, segreteria telefonica e Ti ho Cercato.

Ecco, quindi, la lista completa degli operatori dai quali è possibile effettuare il trasferimento del numero per procedere con l’attivazione della nuova offerta WindTre GO:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.