Secondo un rapporto di venerdì, Apple stava riscontrando problemi con il suo sospetto visore AR/VR a causa di problemi di surriscaldamento, fotocamera e software, che potrebbero indurre l’azienda a posticipare le sue intenzioni di lanciare il suo visore per realtà mista quest’anno. Mark Gurman di Bloomberg è tornato con nuove informazioni sul prodotto.

Gurman ha dichiarato che le cuffie AR/VR di Apple saranno ‘costose’. Nonostante le previsioni degli analisti secondo cui il prodotto costerà circa 3.000 euro, lo scrittore di Bloomberg afferma nella suaattuale newsletter Power On che Apple ha esplorato punti di prezzo superiori a 2.000 euro.

Apple non ha ancora dichiarato una data di presentazione

Apple spesso fa pagare un po’ di più per i suoi prodotti rispetto ai suoi concorrenti, assicurandosi margini che l’hanno aiutata a diventare una delle attività di elettronica di consumo più redditizie della storia. Il nuovo copricapo non farà eccezione, ma il motivo principale per cui l’azienda ha considerato picchi di prezzo superiori a 2.000 euro è dovuto a diverse tecnologie interne.

Non solo, ma Gurman ha affermato che Apple includerà quasi sicuramente il processore M1 Pro – o qualcosa di simile – nel prossimo visore AR/VR. Oggi, spiega perché crede che accadrà. Prevede due processori all’interno del device, uno dei quali sarebbe paragonabile all’M1 Pro nel MacBook Pro. Quando si aggiungono numerosi display, inclusi pannelli 8K ad altissima risoluzione, un’opzione di lenti graduate intercambiabili e tecnologie audio superiori, le spese iniziano ad accumularsi.

Secondo Gurman e l’analista Ming-Chi Kuo, le cuffie AR/VR di Apple si concentreranno probabilmente su giochi, consumo di media e comunicazione. L’obiettivo principale della macchina dovrebbe essere il gioco, soprattutto considerando che includerà più processori, una ventola, display ad altissima risoluzione e il proprio App Store. Aspettatevi che Apple commercializzi il tablet come un sogno per i produttori di giochi.