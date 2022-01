Al momento è una situazione legata principalmente al mercato statunitense, ma è reale tanto che è una discussione che va avanti da anni ormai. Apple ha un problema con il bullismo ed è un problema legato soprattutto a un semplice colore, ad iMessage, un problema che si potrebbe risolvere, ma che il colosso statunitense non sembra essere intenzionato a fare.

Negli Stati Uniti la quasi totalità dei ragazzi sotto i 18 anni possiede un iPhone tanto che non averlo diventa effettivamente un problema di integrazione. Apparentemente il problema non è però esclusivo dell’oggetto in sé, ma si fa sentire nel momento in cui c’è bisogna di comunicare. iMessage non c’è per Android e chi non e l’ha rimane sostanzialmente escluso. Si parla del bullismo della nuvola verde visto che il suddetto programma usa quelle blu.

Apple: il bullismo di iMessage

Le parole riportate sul Wall Street Journal: “Il blocco iMessage di Apple è una strategia documentata. Usare la pressione dei pari e il bullismo come un modo per vendere prodotti è falso per un’azienda che ha l’umanità e l’equità come una parte fondamentale del suo marketing. Gli standard esistono oggi per risolvere questo problema.”

Apple non vuole muovere iMessage su Android ed è una cosa riportata. Nel 2016 è stato detto che fare una cosa del genere avrebbe danneggiato le vendite e non avrebbe aiutato la compagnia. In sostanza, se ci fosse la volontà di risolvere tutto questo sarebbe già un problema del passato, ma così non è la situazione è problematica, soprattutto in un periodo in cui servono questi dispositivi per poter comunicare.