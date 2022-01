Una lista di smartphone scontati dell’80% attende gli utenti che vorranno effettuare acquisti in casa Trony, il risparmio è assicurato su ogni prodotto che si aggiungerà al carrello, a patto che si deciderà di sottostare a specifiche condizioni previste, come da prassi, nella maggior parte delle campagne dell’azienda.

L’unica cosa da sapere, ad esempio, riguarda la necessità di completare gli ordini direttamente nei negozi in Italia, dovete sapere che tutti i prezzi indicati non sono validi online sul sito ufficiale. Dall’altro lato, tuttavia, le riduzioni sono comuni in ogni regione d’Italia, non presentano differenze particolari tra soci, come ad esempio accade da Euronics. I prodotti vengono sempre distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, la quale è indispensabile per coprire eventuali difetti di fabbrica.

Trony: occasioni ed offerte per tutti gli utenti

Sconti assurdi attendono tutti gli utenti da Trony, in un volantino che non avevamo mai visto prima, è possibile trovare un lungo elenco di promozioni incredibili anche applicate su smartphone di fascia altissima. Tra questi annoveriamo chiaramente la coppia più in voga del periodo, Galaxy S21 e Galaxy Z Fold3, in vendita rispettivamente a 699 e 749 euro (alle condizioni descritte in precedenza).

Coloro che invece vorranno puntare verso una spesa decisamente più contenuta, potranno approfittare di riduzioni importanti su modelli che al giorno d’oggi non costano più di 400 euro. I migliori sono rappresentati da Galaxy A52s e Galaxy A32, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Vivo Y21, TCL 20L o anche Oppo A94.