Gli sconti che Trony ha effettivamente deciso di includere all’interno della propria campagna promozionale, appaiono veramente incredibili, i prodotti sono decisamente scontati rispetto ai listini originari, e permettono comunque di godere di una qualità complessivamente sopraffina.

Il risparmio è notevole indipendentemente dal modello che si andrà a selezionare, in quanto comunque sono tutti di ottima qualità generale, e garantiscono una fortissima riduzione rispetto al prezzo finale di vendita. Gli acquisti, ad ogni modo, dovranno necessariamente essere completati recandosi personalmente nei vari punti vendita, non tramite il sito ufficiale.

Trony: sconti assurdi con prezzi mai visti

Le promozioni lanciate da Trony possono davvero far risparmiare più del previsto gli utenti, anche coloro che da tempo volevano acquistare uno smartphone di ultima generazione. Osservandole da vicino notiamo la presenza di due top di gamma assoluti, quali sono galaxy Z Flip3 e Galaxy S21, entrambi proposti a cifre rispettivamente di 749 e 699 euro.

Sempre per quanto riguarda la telefonia mobile, non mancano chiaramente anche modelli decisamente più economici in vendita a meno di 400 euro, quali possono essere Galaxy A52s, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G, TCL 20L, Vivo Y21 o anche Galaxy A32 e Oppo A94. Le occasioni non terminano qui, il volantino Trony riesce a sorprendere tutti gli utenti con tantissimi sconti e prezzi decisamente bassissimi.

