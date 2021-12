Un nuovo messaggio di phishing sta minacciando i clienti di Banca Intesa Sanpaolo e non solo. Infatti, nelle caselle di posta elettronica sta arrivando una email che potrebbe ingannare qualche utente meno esperto e causare gravissimi danni economici ai malcapitati.

Ricevere un messaggio che riporta come oggetto “Ripristina la tua carta!” di certo crea un certo allarme nel lettore. I truffatori contano proprio su questo timore per far cadere le persone nella propria rete.

riportare il messaggio esattamente come ricevuto da un nostro lettore, con tutti gli errori del caso, per una facile identificazione: Continuando a leggere il testo, la situazione è anche peggiore . Abbiamo deciso di, con tutti gli errori del caso, per una facile identificazione:

“Gentile cliente, Per un servizio migliore e maggiore sicurezza, abbiamo posto la sua carta sotto revisione temporanea, quindi,al momento non può essere utilizzata. Ripristinare l’utilizzo della carta Si prega di aggiornare il suo profilo nel più breve tempo possibile per ripristinare l’utilizzo della sua carta.

Si prega di notare che il collegamento è valido solo fino a mercoledì.

Cordiali saluti, La tua banca personale.“

I clienti di Banca Intesa Sanpaolo sono i più esposti ad un nuovo tentativo di phishing

Infatti, i clienti presi alla sprovvista sono portati a cliccare sui link presenti nell’email per poter tornare ad utilizzare la propria carta di credito. Tuttavia, la pagina che si apre cliccando sul link non è quella dell’istituto di credito ma una pagina fasulla.

i dati del conto corrente e le password per procedere al ripristino. Tuttavia, All’interno di questa pagina vengono richieste informazioni personali,. Tuttavia, tutte queste informazioni vengono inviate direttamente ai truffatori.