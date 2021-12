Apple sta da tempo lavorando segretamente ad un programma di sviluppo chiamato “Project Titan“. L’obiettivo di questo team è quello di creare la prima vettura elettrica per il brand di Cupertino.

Nonostante Apple cerchi di mantenere il più stretto riserbo sul progetto, ogni tanto trapelano alcune informazioni a riguardo. Proprio in queste ore, sono emersi alcuni dettagli che non lasciano ben sperare sulla prosecuzione dei lavori.

Infatti, Project Titan sembra aver perso tre figure chiave per lo sviluppo della vettura elettrica della mela. I tre nominativi sono Eric Rogers, Alex Clarabut e Stephen Spiteri che si sono uniti a Joby Aviation Inc., una startup che sta lavorando sulla realizzazione di taxi volanti.

Gli ingegneri che lavorano al progetto Apple Car sembrano voler scappare alla prima opportunità

I tre ingegneri lavoravano nella divisione dedicata ai sistemi radar di Apple Car ed erano a capo del progetto. Purtroppo per l’azienda di Cupertino, non si tratta del primo gruppo di ingegneri ad abbandonare in corsa. Infatti, nelle scorse settimane anche un altro gruppo ha preferito dedicarsi alla creazione di una nuova startup.

Lo sviluppo della Apple Car è certamente difficoltoso, ma con questa continua fuga di figure chiave lo diventa sempre di più. Ovviamente l’azienda della mela riesce a rimpiazzare velocemente le posizioni vacanti, ma i lavori ne risentono.

La mancanza di stabilità e continuità nello sviluppo di certo non facilita il lavoro. Non resta che attendere ulteriori informazioni che arriveranno nei prossimi mesi. Tuttavia, non ci aspettiamo un debutto nel breve periodo in quanto la vettura elettrica non vedrà la luce prima del 2025.