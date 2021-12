Il nuovo anno di Samsung si aprirà con il debutto di tantissimi device. Il produttore coreano infatti si sta preparando per lanciare la nuova famiglia Galaxy S22 e anche il tanto atteso Galaxy S21 FE.

Tuttavia, il 2022 di Samsung sarà caratterizzato anche dalla presentazione della nuova generazione di tablet. In particolare, le nuove indiscrezioni si sono concentrate sull’arrivo della serie Galaxy Tab A8.

Grazie ad un nuovo report realizzato dai ragazzi di Winfuture.de, possiamo scoprire alcuni dettagli sulla versione da 10.5 pollici del tablet. In apertura di articolo è possibile ammirare il primo render ufficiale condiviso dalla redazione tedesca.

Svelato il design e le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab A8 nella versione da 10.5 pollici

Il Galaxy Tab A8 sarà caratterizzato da un display da 10.5 pollici che utilizzerà una tecnologia LCD e un pannello dotato di risoluzione 1920 x 1200 pixel con aspect ratio da 16:10. Sotto la scocca troverà spazio un SoC Unisoc T618 supportato da 3 o 4 GB di memoria RAM.

La memoria per l’archiviazione dei file potrà essere da 32, 64 o 128GB con supporto alla schede microSD esterne. La batteria sarà da 7.040mAh con supporto alla ricarica rapida. Non mancheranno ben quattro speaker audio per una migliore gestione dei suoni durante la riproduzione di musica o la visione di contenuti in streaming.

La fotocamera frontale del tablet Samsung sarà da 5MP e l’ottica sarà integrata nella cornice. Al posteriore invece troveremo una fotocamera da 8MP senza flash LED. Il sistema sarà spinto da Android 11 e dall’interfaccia proprietaria One UI.

Il prezzo di lancio si aggirerà sui 230 euro, variabile a seconda della configurazione di memorie. I colori disponibili al lancio saranno grigio, argento e rosa con una presentazione prevista per la prima metà di gennaio 2022.